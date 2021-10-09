Число погибших при отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области выросло до 26

Фото СУ СК по Оренбургской области

9 октября, Оренбург /БЕЛТА - ТАСС/. 26 человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, еще 28 пострадали. Об этом рассказала заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова. "26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы", - сказала Инна Аверкова. По ее словам, в настоящее время нет потребности в перевозке в другие клиники пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Об отравлении жителей Оренбургской области алкоголем стало известно в ночь с 6 на 7 октября. В крови отравившихся обнаружили чистый метанол. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы. Все отравившиеся проживали в разных домохозяйствах и районах. Случаи отравления зафиксированы в Ясненском, Домбаровском и Адамовском районах. Полицейские и следователи обнаружили склад и пункт производства в Орске, откуда алкоголь попал к пострадавшим. В ходе обыска изъяли 1279 бутылок со спиртосодержащей продукцией. Задержаны трое подозреваемых: 29-летний житель города Орск, 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района. Следователи возбудили два уголовных дела по ч.3 ст.238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Позднее возбудили еще три уголовных дела, связанных с нелегальным производством алкоголя. Дело передано в центральный аппарат СК России для полного и всестороннего расследования.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!