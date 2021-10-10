Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 30

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тридцать человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра региональной и информационной политики области Инны Аверковой.

"Подтвердили 30 [погибших]", - отметила собеседница агентства.

Об отравлении жителей Оренбургской области алкоголем стало известно в ночь с 6 на 7 октября. В крови отравившихся обнаружили чистый метанол. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы. Все отравившиеся проживали в разных домохозяйствах и районах.-0-