Число погибших при подтоплениях на Кубани возросло до восьми человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще двое мужчин погибли при подтоплениях в Горячем Ключе, один - в Туапсинском районе Краснодарского края. Общее число жертв в регионе достигло восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

"В Горячем Ключе обнаружены погибшими двое мужчин, они находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждений об эвакуации. Также обнаружено, предварительно, тело пятого погибшего в Туапсинском районе. Общее количество погибших достигло восьми человек", - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Сочи в результате стихии погиб один человек, затем в Туапсинском районе Краснодарского края погибшими были обнаружены 4 человека: двое несовершеннолетних и двое взрослых, поиски еще одного мужчины продолжались. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели граждан в Туапсинском районе Краснодарского края.-0-