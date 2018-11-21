Число погибших при пожарах в Калифорнии превысило 80 человек

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии увеличилось до 84 человек, сообщает телекомпания АВС.

В том числе в американском округе Бьютт на севере Калифорнии жертвами стихии стал 81 человек. К настоящему времени идентифицированы останки 64 человек.

Неизвестной остается судьба еще 870 жителей штата. При этом отмечается, что многие из них могут быть в безопасности и не подозревать, что числятся пропавшими без вести.

Пожар на севере Калифорнии признан самым разрушительным в истории штата. Его площадь составляет более 566 кв.км. В городе Парадайс уничтожено свыше 13 тыс. домов.

В нескольких округах Калифорнии введены режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства для борьбы со стихией.-0-