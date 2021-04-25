Число погибших при пожаре в больнице Багдада возросло до 82

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека, еще 110 пострадали. Это подтвердил представитель министерства внутренних дел Ирака генерал-майор Халед аль-Михна, сообщает новостной портал Baghdad Al Youm.
Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми провел экстренную встречу с участием министров, руководителей служб безопасности в штабе оперативного командования Багдада. По словам премьера, произошедшее не должно остаться незамеченным, виновные в халатности должны быть выявлены и привлечены к ответственности.
Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб, расположенной в районе Дияла на юго-востоке Багдада, произошел поздно вечером 24 апреля. Ему предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении огня было задействовано около 30 пожарных расчетов.-0-