Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве возросло до четырех

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больнице скончались еще два человека, пострадавшие при пожаре в доме престарелых в Москве. Число погибших, таким образом, возросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Двое пострадавших скончались в больнице. Таким образом, число погибших выросло до четырех", - сказал собеседник агентства.

Пожар в доме престарелых на западе Москвы произошел вечером 8 апреля. По данным МЧС России, его причиной стало возгорание электрокабеля.-0-

В Москве произошел пожар в доме престарелых Когда приехали пожарные, в здании наблюдалось полное задымление. Люди просили о помощи из окон. Всего в доме престарелых находилось около 60 человек.