В Пакистане число погибших при пожаре в поезде достигло 62

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожара в поезде на северо-востоке Пакистана погибли 62 человека, 30 пострадали. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на официального представителя компании Pakistan Railways.

Ранее сообщалось о 25 погибших. Министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид заявил, что большинство людей погибли при попытке спрыгнуть с горящего поезда.

Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. По предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. В результате взрыва уничтожены три вагона поезда.-0-