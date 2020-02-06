Число погибших при сходе двух лавин в Турции возросло до 38

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции при сходе двух снежных лавин погибли 38 человек. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Мехмета Эмина Билмеза сообщает BBC.

Агентство "Анадолу" уточняет, что в числе погибших - по меньшей мере 11 сотрудников сил безопасности, в том числе полицейские, пожарные и спасатели-добровольцы. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Турции, в результате происшествия пострадали около 75 человек.

Как сообщалось, 5 февраля в районе Бахчесарай провинции Ван несколько десятков спасателей искали выживших после схода лавины, когда на них обрушилась вторая волна стихии.

В данный момент поисково-спасательные работы на месте трагедии приостановлены, поскольку существует опасность схода третьей лавины. Ожидается, что сегодня днем операция продолжится, в ней примут участие около 700 специалистов.-0-

В Турции из-за схода лавины погибли 23 спасателя По информации МВД Турции, несколько десятков спасателей искали выживших после схода лавины, когда на них обрушилась вторая волна стихии. В результате погибли 23 члена спасательной группы.