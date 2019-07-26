26 июля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Число погибших при сходе оползней на юго-западе Китая выросло до 24, еще 27 числятся пропавшими без вести.

По информации штаба по проведению спасательной операции, поисково-спасательные работы продолжаются при участии сил вооруженной полиции, пожарных и других служб страны. Но большой масштаб оползня, более 2 млн куб.м, и осадки сильно затрудняют спасательные работы, которые интенсивно ведутся на месте происшествия.

Как сообщалось, первый инцидент произошел во вторник в 16.00, когда оползень обрушился на строительную площадку в уезде Хэчжан, в результате чего один человек погиб, еще шесть пропали без вести. Второй оползень обрушился в 21.20 на одну из деревень в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй, из-за чего под завалами оказался 21 дом. По предварительным данным, в указанном районе жили всего 23 семьи.-0-