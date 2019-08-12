Число погибших при сходе оползня в Мьянме возросло до 59

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате оползня, разрушившего десятки домов на юго-востоке Мьянмы, увеличилось до 59, сообщает индийское информационное агентство IANS .

Ранее сообщалось о 40 погибших. Аварийные службы по-прежнему работают на месте инцидента, пытаясь найти выживших среди обломков зданий с помощью экскаваторов и тяжелой техники. По некоторым данным, под завалами могут находиться около 100 человек. Местные власти опасаются новых сходов оползней в пострадавшем от стихии районе, поскольку ливни здесь не прекращаются.

Мощный оползень, вызванный проливными дождями, сошел 8 августа в городе Паунг, штат Мон. В результате местные жители, здания и многочисленные транспортные средства оказались под потоками грязи и камней. По данным ООН, мощные муссонные дожди привели к эвакуации почти 38 тыс. человек по всей Мьянме.-0-