Число погибших при столкновении поезда и автобуса под Саратовом возросло до 5

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России начал проверку по факту ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области, в котором погибли 5 человек и еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сообщалось о 4 погибших и трех раненых. Но медикам не удалось спасти одну из пассажирок автобуса. Еще один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По уточненной информации, все пятеро погибших являются гражданами Узбекистана, двое пострадавших - водитель автобуса и его помощник - граждане Казахстана.

Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. -0-