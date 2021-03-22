Число погибших при столкновениях в Мьянме увеличилось до 250

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками полиции в Мьянме с 1 февраля достигло 250 человек. Об этом сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы на своей странице в Twitter.

С 1 февраля в ходе протестных акций по всей Мьянме были арестованы 2665 человек, еще 2290 жителей задержаны или в отношении них выдан ордер на арест.

19 марта исполняющий обязанности гуманитарного координатора ООН в Мьянме Эндрю Кирквуд сообщал о 211 погибших в ходе протестных акций в стране. "По полученной нами информации, за последние семь недель были убиты 211 человек. Возможно, это число гораздо больше. Среди погибших как минимум 15 детей", - сказал он.

Военные Мьянмы 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета. Жители страны с начала февраля выходят на акции протеста, которые пресекаются полицией и силами безопасности.-0-