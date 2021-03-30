Число погибших при столкновениях в Мьянме увеличилось до 500

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками полиции в Мьянме с 1 февраля достигло 500 человек, сообщает Reuters.

Из 14 мирных жителей, убитых 29 марта, по крайней мере восемь были в районе Южный Дагон города Янгон. По словам очевидцев, 29 марта силы безопасности в районе Южный Дагон открыли огонь по демонстрантам, прятавшимся за баррикадой из мешков с песком. Согласно данным СМИ и фотографиям в социальных сетях, тысячи протестующих вышли в этот день и в других городах страны.

Государственное телевидение сообщило, что силы безопасности применили "оружие для массовых беспорядков", чтобы разогнать толпу "жестоких террористов", которые разрушали тротуар, один человек был ранен.

Военные Мьянмы 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета. Жители страны с начала февраля выходят на акции протеста, которые пресекаются полицией и силами безопасности.-0-