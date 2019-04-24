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Число погибших при взрывах на Шри-Ланке выросло до 359

В мире 24.04.2019 | 07:25
Фото Reuters
Фото Reuters

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрывах, прогремевших 21 апреля на Шри-Ланке, выросло до 359 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Ada Derana.

Ранее сообщалось о 321 жертве, среди них 45 детей. Общее количество раненых пока не уточняется.

21 апреля в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в церквях, где в это время шли пасхальные службы. В связи с терактами арестованы 58 человек.-0-

ИГ взяло ответственность за теракты в Шри-ЛанкеИГ взяло ответственность за теракты в Шри-Ланке
ИГ не представила доказательств причастности к терактам 21 апреля. Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене предположил, что пасхальные теракты были ответом на нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта.

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Теги
взрывы, смерть, Шри-Ланка
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