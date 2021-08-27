Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане возросло до 9 

27 августа, Жамбылская область /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Число погибших в результате пожара и последующих взрывов на складе военной части в Жамбылской области на юге Казахстана возросло до девяти.





"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибли 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры", - заявили в МЧС Казахстана.





Ранее сообщалось о пяти погибших военнослужащих.





Кроме того, при взрывах пострадали более 90 человек, в том числе 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям.





В связи со взрывами в Жамбылской области глава государства Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание. Он выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.





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Сообщение о возгорании склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны Казахстана близ села Кайнар Байзакского района поступило вечером 26 августа. Затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны Казахстана.-0-