Число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 55

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 55 человек погибли, 150 получили ранения при взрывах у школы в западной части Кабула, столицы Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.

По его данным, перед государственной школой для девочек в Кабуле взлетел на воздух заминированный автомобиль. Министерство внутренних дел Афганистана пока официально подтвердило гибель 30 человек. Большинство убитых и пострадавших - ученицы школы.

Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в этом радикальное движение "Талибан". Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна организация.-0-