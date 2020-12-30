30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрывах в аэропорту Адена возросло до 22 человек, около 50 получили ранения, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав Йемена.

Ранее сообщалось о 5 погибших и десятках раненых.

На кадрах с места происшествия видно, как из здания аэропорта поднимаются клубы дыма. Повсюду разбитое стекло и обломки бетонных стен.

Как сообщалось, нападение произошло одновременно с прилетом в аэропорт министров нового правительства Йемена. Члены правительства не пострадали и были благополучно доставлены в президентский дворец в Адене. Причастные к теракту пока не пойманы.-0-