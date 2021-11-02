Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 25

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрывах, прогремевших сегодня в центре Кабула, возросло до 25. Об этом сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ", пишет ТАСС.

По данным афганских СМИ, нападения совершены боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что в результате взрывов по меньшей мере три человека получили ранения. Все пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Первый мощный взрыв прогремел недалеко от военного госпиталя в столице Афганистана Кабуле. Второй - в центральной части Кабула возле больницы имени Мухаммада Дауд-хана. Больница имени Мухаммада Дауд-хана рассчитана на 400 койко-мест и принадлежит Министерству обороны Афганистана.-0-

В Кабуле 15 человек погибли в результате взрывов