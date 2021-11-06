Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне превысило 100

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным местной полиции, число жертв в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне превысило 100, сообщает ТАСС.

Заместитель министра здравоохранения страны ранее сообщил агентству Reuters, что еще более 100 человек госпитализированы в результате происшествия.

Взрыв произошел ранним утром после того, как бензовоз попал в ДТП. Люди собрались вокруг него, пытаясь собрать выливавшееся топливо. В этот момент оно загорелось и взорвалось.

Власти расследуют случай.-0-