Число погибших при взрыве бытового газа в Ярославле увеличилось до трех

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Ярославле увеличилось до трех, четверо пострадали, сообщает ТАСС.

В результате происшествия повреждены 12 квартир: шесть уничтожены полностью, еще шесть - частично. По последним данным, три человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли, четверо пострадали. Более 200 человек были эвакуированы. "Из пострадавшего дома эвакуированы 210 человек, в том числе 37 детей, спасены 14 человек, их которых пять - по коленчатому подъемнику с верхних этажей, восемь - по лестничным маршам, один человек спасен из-под завалов", - сказали в МЧС.

Следственный комитет и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".-0-