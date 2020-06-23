Число погибших при взрыве дома в Киеве возросло до пяти

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома в Киеве найдены тела еще двух погибших. Таким образом общее число погибших возросло до пяти, сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уточняется, что с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 годов рождения, а также трех мужчин 1991, 1967 и 1976 годов рождения, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщалось, 21 июня в 10.00 по местному времени в Дарницком районе Киева в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате были разрушены несколько этажей. Из подъезда эвакуировали 23 человека, из-под завалов деблокировали три человека.-0-