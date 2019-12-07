Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Словакии возросло до семи

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва газа в многоэтажке в городе Прешов на востоке Словакии возросло до семи. Такие цифры озвучил представитель национального корпуса пожарных и спасателей Ян Голиаш, сообщает Словацкое радио.

Один человек числится без вести пропавшим, 39 ранены. Спасатели продолжают обследовать здание.

Как сообщалось, взрыв произошел 6 декабря около 12.15 по местному времени. Часть жителей смогла покинуть здание самостоятельно, однако несколько человек оказались в ловушке в квартирах над местом взрыва. Пожар, который возник в результате произошедшего взрыва, охватил шесть этажей многоэтажки и был потушен лишь сегодня.-0-

При взрыве газа в словацком Прешове погибли пять человек На месте происшествия работают более 60 профессиональных и 25 добровольных спасателей-пожарных. Несмотря на их усилия, сдержать распространение пламени не удалось: в городе дует сильный ветер.