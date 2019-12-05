Число погибших при взрыве газа в Польше увеличилось до восьми

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском Щирке найдены тела, вероятно, всех восьми погибших в результате взрыва газа в жилом доме. Среди жертв - четверо детей, сообщает польский телеканал TVN24.

Как рассказал силезский воевода Ярослав Вечорек, в разрушенном доме проживали, по предварительной информации, две семьи. Районная прокуратура в Бельско-Бяле начала расследование этой трагедии. Ярослав Вечорек добавил, что спасатели будут работать на месте происшествия до тех пор, пока не разберут последние обломки разрушенного здания. Только после этого поисково-спасательная операция будет официально завершена.

Он выразил соболезнования всем родственникам и близким погибших, а также поблагодарил за работу спасателей и пожарных. В спасательной операции, которая проходит в сложных условиях, принимают участие более 200 человек.

Соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией в Щирке выразили президент и премьер-министр Польши, а также члены парламента.

Взрыв произошел в трехэтажном жилом доме, расположенном в курортном городе Щирке, 4 декабря около 18.20 по местному времени. Здание было полностью разрушено. По предварительным данным, причиной взрыва стало повреждение при ремонтных работах подземного газопровода среднего давления, проходящего рядом с жилым домом. По словам местных властей, это одна из самых страшных трагедий в истории Силезского воеводства. В ближайшие дни в этом регионе отменены все развлекательные мероприятия.-0-