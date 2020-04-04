Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве выросло до трех

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве в 21:13 обнаружен еще один погибший, - говорится в сообщении ведомства. - Всего на текущий момент пострадали девять человек, из них трое погибли, четверо госпитализированы, двое амбулаторно".-0-

Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что дом, где произошел взрыв газа, четырехподъездный кирпичный. На место направлены пожарно-спасательные подразделения.

Взрыв в Орехово-Зуеве: один человек погиб, четверо ранены Местные власти распорядились разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.