Число погибших при взрыве на фабрике пиротехники в Индии увеличилось до 20

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при взрыве на фабрике по производству пиротехники в штате Пенджаб на северо-западе Индии увеличилось до 20, еще 12 получили травмы, сообщает газета Hindustan Times .

Как сообщалось, взрыв прогремел на заводе, расположенном в городе Батале (округ Гурдаспур). Ранее поступала информация об 11 погибших. По данным индийского телеканала NDTV , под завалами разрушенной фабрики могут находиться около 50 человек. На место ЧП направлены представители местной администрации и команды Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).

На фабрике пиротехники в Индии прогремел взрыв Взрыв произошел на заводе, расположенном в городе Батале (округ Гурдаспур). По информации индийского телеканала NDTV, под завалами разрушенной фабрики могут находиться около 50 человек.

Спасательная операция продолжается. Правоохранительные органы устанавливают причины случившегося.-0-