Число погибших при взрыве туристического автобуса в Египте возросло до четырех

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших при взрыве туристического автобуса в пригороде Каира увеличилось до четырех. Об этом сообщает британское издание The Independent.

По словам египетских властей, в результате взрыва погибли три вьетнамских туриста. По дороге в больницу скончался египетский гид, сопровождавший группу. Таким образом, число погибших при теракте возросло до четырех. Ранее сообщалось о двух погибших.

Всего в автобусе путешествовало 14 вьетнамских туристов. Как сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, автобус изменил курс и отклонился от безопасного маршрута, охраняемого полицией. Когда автобус проезжал в районе Эль-Гиза неподалеку от египетских пирамид, рядом с дорогой взорвалась активированная неустановленными террористами бомба.

Это первое нападение на иностранных туристов в Египте почти за два года. Полиция проводит расследование.-0-