Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 190

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута возросло до 190. Такие данные содержатся в отчете временного правительства Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Пропавшими без вести все еще числятся не менее трех человек, более 6,5 тыс. пострадали.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. человек остались без крова. По предварительным данным, на реконструкцию города потребуется $12-15 млрд.-0-