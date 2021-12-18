Число погибших при взрыве в Карачи увеличилось до 16

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате взрыва в одном из зданий в пакистанском Карачи увеличилось до 16. Ранее была информация о десяти жертвах взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Пажвок.
По информации правоохранителей, взрыв произошел в здании частного банка. На место происшествия прибыли специалисты для расследования причин инцидента.Пострадавшие госпитализированы, поисково-спасательные работы продолжаются.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.-0-
Фото Reuters