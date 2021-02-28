Число погибших при взрыве заминированного авто в Ираке возросло до семи

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв взрыва заминированного автомобиля в одном из населенных пунктов близ административного центра иракской провинции Анбар города Рамади возросло до семи, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.

По его данным, начиненный взрывчаткой пикап был обнаружен в районе Хадита (расположен вблизи Рамади - административного центра западной провинции Анбар) неподалеку от места, где проходила встреча ополченцев местных племен с иракскими военнослужащими. Когда саперы попытались разминировать машину, которая, как отмечает телеканал, была оставлена боевиками террористической группировки "Исламское государство", произошел взрыв. В числе погибших командир саперной группы и шестеро племенных бойцов. По меньшей мере 11 человек получили ранения.

Ранее иракский новостной портал Baghdad Al Youm сообщал о шести погибших военнослужащих.

Боевики из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Между тем силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.-0-