Число погибших при землетрясении в Индонезии увеличилось до пяти человек

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения, произошедшего у побережья острова Суматра на западе Индонезии, увеличилось до пяти человек, сообщает агентство
Ранее сообщалось об одном погибшем. Еще не менее четырех человек пострадали. Кроме того, повреждены сотни домов, более 1 тыс. человек эвакуированы.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на западе Индонезии 2 августа. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг. Очаг залегал на глубине 10 км. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2796 BYN
|2.279 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0553 BYN
|2.056 BYN
|2.064 BYN
|RUB
|3.1743 BYN
|3.17 BYN
|3.18 BYN