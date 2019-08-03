Число погибших при землетрясении в Индонезии увеличилось до пяти человек

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения, произошедшего у побережья острова Суматра на западе Индонезии, увеличилось до пяти человек, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Еще не менее четырех человек пострадали. Кроме того, повреждены сотни домов, более 1 тыс. человек эвакуированы.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на западе Индонезии 2 августа. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг. Очаг залегал на глубине 10 км. -0-