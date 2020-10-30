Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 12 человек

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате мощного землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 12 человек. Об этом заявил, выступая на турецком телевидении, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

"В результате землетрясения погибли 12 человек, травмы получили 438 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются на месте 17 разрушенных домов", - цитирует ТАСС турецкого лидера.

По словам президента Турции, в настоящее время "пяти пострадавшим проводят операцию, еще восемь человек находятся в отделении интенсивной терапии". Ранее управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщало о 419 раненых.

Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению десятков домов в провинции Измир. На месте обрушений ведутся поисково-спасательные операции. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. Землетрясение вызвало цунами, в турецком Сеферихисаре (Измир) затоплены улицы. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано 30 октября в Эгейском море у побережья Греции и Турции. Эпицентр стихии находился в 13 км к юго-востоку от греческого населенного пункта Неон-Карловаси (6,7 тыс. жителей) и в 62 км к юго-западу от турецкого Карабаглара, где проживают около 458 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Позже сейсмологи оценили максимальную мощность подземных толчков в 7 баллов.-0-