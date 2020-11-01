Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 60

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 60, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"В результате землетрясения погибли 60 человек, 940 человек получили ранения", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Измир, сообщал о 58 погибших и 896, получивших травмы.

В ведомстве также отметили, что "218 человек получают необходимую медицинскую помощь в больницах".

Кроме того, по словам главы Минздрава Фахреттина Коджи, 2 076 спасателей продолжают поисково-спасательные работы на месте восьми разрушенных домов. Министр также добавил, что из больниц уже выписаны более 680 человек.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси.-0-