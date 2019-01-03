Число погибших при железнодорожной аварии в Дании возросло до восьми

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате аварии на железнодорожном мосту в Дании увеличилось до восьми, сообщает Reuters со ссылкой на полицию Дании.

По уточненным данным, при аварии на мосту, соединяющем два главных острова Дании, погибли пять женщин и трое мужчин, 16 человек пострадали. Ранее сообщалось о шести погибших. Полиция заявила, что уже опознаны четыре тела.

Авария произошла на железнодорожном мосту Большой Бельт 2 января. По версии датской полиции, поезд, перевозивший 131 пассажира, столкнулся с грузовым составом. Как сообщил Euronews пресс-секретарь датской железнодорожной компании DSB, столкновения пассажирского и грузового поездов не было - вероятнее всего, что-то оторвалось от грузового состава и на большой скорости врезалось в пассажирский поезд, что привело к его резкому торможению. Точная причина происшествия будет названа после проведения расследования, которое затрудняется плохими погодными условиями и серьезными повреждениями пассажирского поезда. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, планируется возобновить сегодня.-0-