Число погибших в автобусной аварии в Мексике достигло 23

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате автобусной аварии на территории мексиканского штата Веракрус достигло 23 человек, сообщает американская телекомпания CNN , ссылаясь на данные местных властей.

Ранее сообщалось о 14 жертвах.

Согласно последним сведениям, 30 человек, пострадавших в ДТП, доставлены в больницы.

Авария произошла недалеко от муниципалитета Мальтрата. Автобус, на котором группа католических паломников возвращалась после посещения Базилики Богоматери Гваделупской в Мехико, столкнулся с грузовиком, перевернулся и загорелся.

В настоящее время ведется расследование инцидента.-0-