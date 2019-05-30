Число погибших в автобусной аварии в Мексике достигло 23

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате автобусной аварии на территории мексиканского штата Веракрус достигло 23 человек, сообщает американская телекомпания
Ранее сообщалось о 14 жертвах.
Согласно последним сведениям, 30 человек, пострадавших в ДТП, доставлены в больницы.
Авария произошла недалеко от муниципалитета Мальтрата. Автобус, на котором группа католических паломников возвращалась после посещения Базилики Богоматери Гваделупской в Мехико, столкнулся с грузовиком, перевернулся и загорелся.
В настоящее время ведется расследование инцидента.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3278 BYN
|2.328 BYN
|2.335 BYN
|USD
|2.0879 BYN
|2.094 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.216 BYN
|3.215 BYN
|3.225 BYN