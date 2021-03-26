Число погибших в больнице Мумбаи возросло до 10

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в Мумбаи при пожаре в больнице для заразившихся коронавирусом возросло до 10 человек, сообщает телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о шести погибших. Больница для пациентов с коронавирусом располагалась на 3-м этаже торгового центра. Более 70 пациентов были эвакуированы из горящей клиники и доставлены в другую больницу. Причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем Twitter написал, что просит прощения у семей погибших, и объяснил, что некоторых не смогли спасти, потому что они были на искусственной вентиляции легких.-0-