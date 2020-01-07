Число погибших в давке на похоронах Сулеймани выросло до 40

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в давке на похоронах командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани выросло до 40 человек, сообщает иранское информационное агентство Fars.

"На данный момент 40 человек погибли и 213 человек получили ранения в результате инцидента", - сообщило агентство. Ранее сообщалось о более чем 30 погибших и 190 пострадавших.

Давка началась в иранском городе Керман во время похоронного шествия. В результате церемонию прощания с Касемом Сулеймани пришлось перенести. Точное время похорон будет объявлено позже.

Генерал Касем Сулеймани погиб вблизи Багдада после удара американских военных. Иран пообещал отомстить убившим Сулеймани. Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение на американских граждан или объекты.-0-