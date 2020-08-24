Число погибших в ДТП на северо-востоке Грузии увеличилось до 17

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в ДТП с микроавтобусом на северо-востоке Грузии увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Ранее сообщалось о 12 погибших.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. В село Бисо, где произошла авария, прибыли заместитель министра внутренних дел Грузии Иосиф Челидзе и глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями страны Темур Мгебришвили. Они лично координируют проводимую операцию. "Несмотря на сложный рельеф и погодные условия, поисково-спасательные работы продолжаются непрерывно с соблюдением всех норм безопасности", - отметили в МВД.

Вечером 23 августа пассажирский микроавтобус сорвался с обрыва и упал с высоты примерно 80 м близ высокогорного села Шатили в Душетском муниципалитете Грузии. По предварительной информации, внутри находились туристы из Тбилиси. Село Шатили расположено в исторической области Хевсурети, оно известно своими средневековыми каменными башнями. Летом город-крепость посещают сотни туристов. В Шатили ведет одна из самых опасных дорог в стране. В течение всего дня 23 августа в горах шел дождь, видимость на трассах была плохой.-0-