Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 10

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области увеличилось до 10 человек. Еще 14 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы СУ СК РФ по региону.

"Десять погибших, 14 пострадавших", - сообщает ТАСС. По данным следователей, причиной ДТП мог стать маневр автобуса. "Предварительно, автобус пошел на обгон", - цитируют в ТАСС представителей Следственного комитета.

По предварительной информации, на 873-м километре трассы М5 "Урал" столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом. Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом.-0-