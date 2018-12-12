Число погибших в кафедральном соборе в Бразилии возросло до пяти

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек убиты 11 декабря в результате стрельбы в кафедральном соборе города Кампинас (штат Сан-Паулу) на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo.
Ранее сообщалось о четырех погибших. Один из раненых умер в больнице. Стрелок покончил с собой.
"Личности жертв пока не установлены. У нас нет информации о мотивах [преступника]", - сказал в эфире телеканала Globo представитель спасательной службы.
По информации Globo, преступник открыл стрельбу по прихожанам на службе в обеденное время в Кафедральном соборе города Кампинас. Собор открыт в 1883 году, расположен в центре города.-0-
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