Число погибших в Китае из-за нового коронавируса выросло до 213

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 9692 человек. Число погибших возросло до 213. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Как сообщается, первое место по числу выявленных заболеваний продолжают занимать Хубэй (более 5,8 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. За ними следуют провинции Чжэцзян (428 инфицированных), Гуандун (354 заболевших) и Хэнань (278 случаев заражения, два - с летальным исходом).

В Пекине выявлен 121 инфицированный (зарегистрирован один погибший). Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения, числятся Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район. Во всех остальных регионах Китая также выявлены случаи заражения.

Вирус распространился и на другие страны. Случаи заражения коронавирусом подтверждены в Японии, Таиланде, США, Австралии, СингапуреРеспублике Корея, Малайзии, Вьетнаме, Франции, Непале, Камбодже, Германии, Шри-Ланке, а также в ОАЭ, Финляндии, Индии и Филиппинах.

Власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ в свою очередь признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку болезни в Китае.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-