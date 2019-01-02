Число погибших в Магнитогорске достигло 28 человек

2 января, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Спасатели извлекли тело мальчика из-под завалов дома, подъезд которого обрушился из-за взрыва газа в Магнитогорске. Число погибших достигло 28 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из-под завалов извлечено тело мальчика. Это 28-й погибший", - сказал представитель МЧС. Среди жертв ЧП уже четверо детей.

Разбор завалов продолжается в круглосуточном режиме. Ведется поиск 13 человек.-0-