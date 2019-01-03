Число погибших в Магнитогорске возросло до 38

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 38, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Представитель МЧС отметил, что судьба еще четверых человек остается неизвестной. Разбор завалов продолжается четвертые сутки. Среди жертв трагедии шестеро детей.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.-0-
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