Число погибших в Магнитогорске возросло до 38

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 38, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Представитель МЧС отметил, что судьба еще четверых человек остается неизвестной. Разбор завалов продолжается четвертые сутки. Среди жертв трагедии шестеро детей.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.-0-