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23 октября 2020, 09:25

Число погибших в Нагорном Карабахе приближается к 5 тыс. - Путин

Фото ТАСС
Фото ТАСС
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Алиев и Пашинян высказались о способах урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе несут большие потери, общее число погибших приближается к 5 тыс. Об этом он сказал на заседании клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

"По нашим данным, с обеих сторон более 2 тыс. погибших, с одной стороны и с другой. Общее число погибших приближается уже к 5 тыс.", - сказал Владимир Путин. Он отметил, что за 10 лет войны в Афганистане потери Советского Союза составили 13 тыс. человек, а в Нагорном Карабахе "за такой короткий промежуток времени уже почти 5 тыс.".

Владимир Путин подчеркнул: для России огромная трагедия, когда из-за кризиса вокруг Нагорного Карабаха гибнут люди. Он напомнил, что конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. "К сожалению, это факт, когда в Сумгаите, а потом в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать. В то же время мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно. На протяжении многих лет мы предлагали самые разные варианты урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу", - заявил президент РФ.

Владимир Путин отметил: велась напряженная работа по сближению позиций двух стран и в определенные моменты казалось, что "еще один шаг и мы найдем решение". "К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте", - сказал российский лидер.

Армения и Азербайджан являются для России равными партнерами, заявил президент РФ. "У России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. В России проживают более 2 млн армян и около 2 млн азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, это люди, которые тут живут практически постоянно. Миллиарды долларов они направляют на поддержку своих семей, работая в России. У всех этих людей очень устойчивые и близкие связи с Россией на гуманитарном уровне - межличностные, деловые, гуманитарные, семейные. Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан - равные партнеры", - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что Россия хочет выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. С Арменией, по его словам, Россию сближает христианство, а с Азербайджаном есть очень тесные связи и по другим направлениям. В то же время он обратил внимание на тот факт, что почти 15% населения Российской Федерации исповедуют ислам. "Даже в этом смысле Азербайджан не чужая для нас страна", - отметил президент России.

Владимир Путин заявил, что все участники переговоров по Нагорному Карабаху искренне стремятся к урегулированию, но Россия заинтересована в этом больше других. "Мне бы очень хотелось, чтобы этот компромисс был найден. Вы знаете, я в очень тесном контакте нахожусь с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В день по нескольку раз говорю с ними по телефону. Наши министр иностранных дел, министр обороны, руководители спецслужб находятся в постоянном контакте", - отметил Владимир Путин.

Президент России рассчитывает, что США помогут в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. "В очередной раз приезжали к нам в Москву министры иностранных дел обеих стран (Азербайджана и Армении. - Прим. БЕЛТА). 23 октября они встречаются в Вашингтоне. Я очень рассчитываю, что американские наши партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать урегулированию. Будем надеяться на лучшее", - сказал российский лидер.

Урегулирование в Нагорном Карабахе должно подразумевать конструктивные и приемлемые для обеих сторон конфликта компромиссы, заявил президент РФ. Владимир Путин рассказал, что в течение многих лет Россия и другие участники урегулирования очень настойчиво искали и предлагали эти компромиссы. "До деталей, до километров, если по-честному говорить, всякие коридоры выстраивали, обмен территориями, чего только там ни предлагали. Но, к сожалению, мы не смогли найти этого решения, и все это привело к трагедии сегодняшнего дня", - сказал Владимир Путин.

Он выразил надежду, что боевые действия в Нагорном Карабахе завершатся, и напомнил о достигнутых ранее в Москве соответствующих договоренностях. "К сожалению, удержать эту ситуацию не удалось. Будем к этому стремиться и дальше", - сказал Владимир Путин.

Российский лидер при этом подчеркнул: речь идет о соседних с Россией странах, с которыми у нее особые отношения. Владимир Путин заключил, что российско-армянские и российско-азербайджанские связи в этом смысле отличаются от уровня отношений этих стран с США и даже от связей Турции и Азербайджана.

"Конечно, мы чувствуем на себе особую ответственность за содействие урегулированию в регионе, но в этой связи должны и вести себя очень аккуратно", - сказал российский лидер. Он назвал важным для России, чтобы ее поддерживали и другие участники Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе, в том числе США и Франция.

Президент РФ при этом затруднился сказать, нужно ли менять формат Минской группы. "У меня нет ответа на ваш вопрос, к сожалению", - обратился Владимир Путин к участнице форума, задавшей соответствующий вопрос. "Может быть, можно как-то формат немножко изменить", - допустил глава государства.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на линии соприкосновения идут бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Армения и Азербайджан по итогам консультаций в Москве согласовали прекращение огня в зоне боевых действий. Стороны согласились прекратить огонь с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, однако соглашение регулярно нарушается обеими сторонами. 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы встретиться для переговоров по Нагорному Карабаху.-0-

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