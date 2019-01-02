Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 18

2 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Из-под завалов извлечено тело мужчины. Подтверждаем 18 погибших", - сказал представитель МЧС.
Также стало известно об обнаружении тела девочки в возрасте около трех лет. Таким образом, в числе погибших двое детей.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. На данный момент остается неизвестной судьба 23 жильцов дома.-0-
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