Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 22

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява увеличилось до 22 человек, сообщает новостной портал Detik со ссылкой на представителя агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что 27 человек на данный момент считаются пропавшими без вести. Всего от извержения вулкана пострадали более 5,2 тыс. человек в 8 районах. Эвакуированы более 2 тыс. человек.

Усиление активности вулкана Семеру было зарегистрировано 4 декабря. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява, его предыдущее извержение произошло в январе нынешнего года, тогда никто из местных жителей не пострадал.-0-