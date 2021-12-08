Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 39 человек

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии достигло 39, пострадали 105 человек, сообщает "МИР24".

Ранее сообщалось о 27 погибших и примерно 100 пострадавших. В общей сложности серьезные травмы получили 23 человека, легкие – 82. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате извержения тысячи домов получили повреждения, большое количество жителей пришлось эвакуировать в безопасные места, процесс эвакуации осложняет вулканический пепел.

Вулкан Семеру является самой высокой вершиной острова Ява, его извержение днем в субботу вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь" – на землю падали выброшенные в атмосферу камни. Облако пепла поднялось на высоту 15 тысяч метров, самолетам было предписано облетать район извержения.