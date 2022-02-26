Число погибших в результате крушения катера в Южно-Китайском море достигло 13

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате крушения туристического катера в Южно-Китайском море неподалеку от побережья центральной вьетнамской провинции Куангнам увеличилось до 13 человек. Ранее была информация о восьми погибших, сообщает ТАСС.

По информации вьетнамских СМИ, за последние часы в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела еще пяти человек. До сих пор ничего неизвестно о судьбе четырех туристов. Катастрофа произошла, когда лодка с 39 туристами на борту возвращалась в прибрежный город Хойан после экскурсии на острова. На расстоянии примерно 2 км до Хойана катер начал тонуть. 22 человека были спасены и доставлены на берег. По предварительным данным, причиной трагедии послужили неблагоприятные погодные условия.-0-