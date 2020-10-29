Число погибших в результате нападения с ножом в Ницце возросло до трех

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв вооруженного нападения в Ницце возросло до трех. По некоторым данным, одна из погибших женщин была обезглавлена, сообщает Euronews.

Преступление совершено утром 29 октября у базилики Нотр-Дам. По словам очевидцев, нападавший кричал "Аллах акбар", полицейские выстрелили в него шесть или семь раз, после чего задержали. Подозреваемый госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози считает инцидент терактом. Об этом он написал в своем Twitter. Городской глава выразил соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.

К месту нападения стянуты силы полиции, в том числе подразделение по борьбе с терроризмом, сообщил депутат Национального собрания от Ниццы Эрик Сиотти. Парламентарии провели минуту молчания в связи с гибелью людей на юге страны.

В МВД Франции создан кризисный штаб. На его заседании будут присутствовать президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.-0-

Мужчина с ножом напал на прохожих в Ницце Инцидент произошел около 9.00 по местному времени возле базилики Нотр-Дам. Нападавший был оперативно задержан полицейскими.

Мэр Ниццы назвал терактом нападение с ножом возле базилики Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем Twitter попросил горожан избегать района происшествия, поскольку там идет полицейская операция. В городе открыт кризисный штаб.