Число погибших в результате обрушения здания в Чунцине возросло до 16

Фото из архива EPA-EFE
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате обрушения здания в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая возросло до 16. Об этом информирует агентство Синьхуа.
Поисково-спасательные работы завершены. В результате ЧП 16 человек погибли, 10 госпитализированы. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о девяти погибших.
Инцидент произошел в районе Улун. По данным Центрального телевидения Китая, причиной обрушения здания, где располагалась столовая, мог стать взрыв газа.-0-