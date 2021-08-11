Число погибших в результате пожаров в Алжире увеличилось до 65

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11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в Алжире из-за лесных пожаров увеличилось до 65 человек, сообщает газета Le Monde.
Отмечается, что среди погибших 28 военнослужащих, участвовавших в спасательной операции. Погибшим военным удалось спасти жизни более 100 человек, которым угрожало пламя.
Пожары бушуют в двух регионах страны к востоку от столицы Алжира. Наиболее пострадали города Буира, Сетиф, Хеншела, Гельма, Беджая, Бордж-Бу-Арреридж, Бумердес, Тиарет, Медеа, Тебесса, Блида и Скикда. Власти страны уже обратились за помощью в тушении огня к международному сообществу.
Президент Абдельмаджид Теббун объявил о трехдневном национальном трауре по погибшим.-0-
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