Число погибших в результате пожаров в Алжире увеличилось до 65

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в Алжире из-за лесных пожаров увеличилось до 65 человек, сообщает газета Le Monde.

Отмечается, что среди погибших 28 военнослужащих, участвовавших в спасательной операции. Погибшим военным удалось спасти жизни более 100 человек, которым угрожало пламя.

Пожары бушуют в двух регионах страны к востоку от столицы Алжира. Наиболее пострадали города Буира, Сетиф, Хеншела, Гельма, Беджая, Бордж-Бу-Арреридж, Бумердес, Тиарет, Медеа, Тебесса, Блида и Скикда. Власти страны уже обратились за помощью в тушении огня к международному сообществу.

Президент Абдельмаджид Теббун объявил о трехдневном национальном трауре по погибшим.-0-

Фото AFP

Фото AP